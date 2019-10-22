ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ягудин обратился к Заворотнюк

11:23
  • вторник
  • 22 октября 2019

Он бы не делал тайны из состояния звезды

39-летний фигурист Алексей Ягудин прокомментировал поведение родных и близких Анастасии Заворотнюк, которые держат в секрете информацию о самочувствии актрисы. По слухам, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" обнаружили рак головного мозга. 
Что с Анастасией? Родные Заворотнюк внезапно замолчали

Алексей Ягудин знаком и с Заворотнюк, и с ее мужем Петром Чернышевым. Однако о болезни актрисы он знает не больше, чем большинство россиян. По мнению фигуриста и телеведущего, "команда" Заворотнюк имеет полное право замалчивать тему с раком. 

"Я, как человек, у которого есть семья и дети, сразу бы сказал, что у меня происходит. Это жизнь. Люди рождаются, болеют, умирают. Есть болезни, случайные ситуации. Так бывает. Я хочу пожелать Анастасии и Пете выдержать то, что сейчас происходит", - цитирует Ягудина "Комсомольская правда"

Напомним, что не так давно фигуристке Татьяне Тотьмяниной, жене Ягудина, удалили желчный пузырь из-за небольших новообразований. Опухоль оказалась доброкачественной. Тотьмянина намерена вернуться на лед уже через две недели. Примечательно, что Ягудин и Тотьмянина не стали скрывать информацию о болезни, чтобы не плодить слухи. 

Видео: болезнь "прекрасной няни"

Недавно семья Анастасии Заворотнюк впервые признала, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" обнаружили заболевание. Никаких подробностей не приводилось. По данным СМИ, у актрисы выявили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Заслуженную артистку России лечили сначала в Европе, потом на родине. 8 октября появилась информация о том, что Заворотнюк увезли из онкологической клиники. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

 

Читайте также:
Новости по теме
Алексей Ягудин
Алексей Ягудин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.