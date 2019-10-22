Ягудин обратился к Заворотнюк

Он бы не делал тайны из состояния звезды
39-летний фигурист Алексей Ягудин прокомментировал поведение родных и близких Анастасии Заворотнюк, которые держат в секрете информацию о самочувствии актрисы. По слухам, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" обнаружили рак головного мозга.
Алексей Ягудин знаком и с Заворотнюк, и с ее мужем Петром Чернышевым. Однако о болезни актрисы он знает не больше, чем большинство россиян. По мнению фигуриста и телеведущего, "команда" Заворотнюк имеет полное право замалчивать тему с раком.
"Я, как человек, у которого есть семья и дети, сразу бы сказал, что у меня происходит. Это жизнь. Люди рождаются, болеют, умирают. Есть болезни, случайные ситуации. Так бывает. Я хочу пожелать Анастасии и Пете выдержать то, что сейчас происходит", - цитирует Ягудина "Комсомольская правда".
Напомним, что не так давно фигуристке Татьяне Тотьмяниной, жене Ягудина, удалили желчный пузырь из-за небольших новообразований. Опухоль оказалась доброкачественной. Тотьмянина намерена вернуться на лед уже через две недели. Примечательно, что Ягудин и Тотьмянина не стали скрывать информацию о болезни, чтобы не плодить слухи.
Видео: болезнь "прекрасной няни"
Недавно семья Анастасии Заворотнюк впервые признала, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" обнаружили заболевание. Никаких подробностей не приводилось. По данным СМИ, у актрисы выявили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Заслуженную артистку России лечили сначала в Европе, потом на родине. 8 октября появилась информация о том, что Заворотнюк увезли из онкологической клиники.
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