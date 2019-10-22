Неизвестный бросил шестимесячную девочку на скамейке в Москве

Малышка была хорошо одета

В центре Москвы нашли шестимесячную девочку-подкидыша.

Инцидент произошел вечером 21 октября на улице Щепкина возле спорткомплекса "Олимпийский". Неизвестный оставил малышку на скамейке и скрылся.

Спустя некоторое время девочку обнаружил таксист. Она была хорошо одета: на ней была розовая курточка и бирюзовая шапочка. Однако рядом с малышкой не было взрослых. Водитель вызвал скорую помощь и сообщил о находке в правоохранительные органы.

Следственный комитет начал проверку и попросил очевидцев откликнуться. Полиция устанавливает личность ребенка и лиц, оставивших его на улице.