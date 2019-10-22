Эрдоган перед вылетом к Путину сделал воинственное заявление

Турция продолжит операцию в Сирии, если США не сдержат своих обещаний

Реджеп Эрдоган во вторник прилетит в Сочи, где встретится с Владимиром Путиным. Главной темой переговоров президентов России и Турции станет ситуация на севере Сирии, где Анкара проводит военную операцию против курдов.

Перед вылетом в Сочи Эрдоган сообщил, что Турция возобновит операцию "Источник мира", если США не сдержат своих обещаний. Боевые действия, по его словам, будут продолжены "с большей решимостью", пишет РИА Новости. Накануне он уже заявлял о намерении предпринять некие шаги после своих переговоров с Владимиром Путиным.

Турция начала операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. Анкара пытается создать там буферную зону для защиты границы. Туда, по замыслу властей, должны вернуться сирийские беженцы. 17 октября под давлением США Турция приостановила военную операцию на 120 часов, чтобы позволить курдским отрядам покинуть 30-километровую зону безопасности. Вашингтон пообещал не вводить новых санкций и отменить уже действующие, когда Анкара обеспечит "постоянное прекращение огня" на севере Сирии. Срок перемирия истекает 22 октября.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США готовы к военным действиям против Турции в ответ на ее шаги в Сирии. По его словам, Вашингтон предпочитает мир войне, но Дональд Трамп полностью готов применить силу, если это потребуется.

Сам американский президент накануне пригрозил ввести санкции против Турции из-за ее военной операции в Сирии. Ранее Трамп направил Эрдогану письмо, в котором призвал его "не быть упертым парнем" и "не валять дурака". Турецкий лидер на следующий день заявил, что не забудет хамское письмо американского коллеги. По данным СМИ, Эрдоган выбросил послание Трампа в мусорную корзину.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встречаются в этом году уже в восьмой раз.