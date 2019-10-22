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Плющенко появился на публике в одних трусах после рассказа Рудковской о разводе

12:02
  • вторник
  • 22 октября 2019

У спортсмена расшатались нервы

36-летний фигурист Евгений Плющенко опубликовал в Instagram видео, в котором он предстает раздетым до трусов. Эти кадры сделала в СПА-клинике его жена Яна Рудковская. 
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Двукратный олимпийский чемпион разделся, встал на специальный аппарат и приложил ладони к датчикам. За считанные минуты устройство оценило физическое состояние Плющенко. "Прошел сheck-up диагностику за 3 минуты, - написал Евгений. - Здоров".  

Как сообщила специалист клиники, мышечная масса у фигуриста выше нормы, а жировая, наоборот, ниже. Сосуды и позвоночник у него в отличном состоянии. Однако симпатическая нервная система Плющенко активирована. Это значит, что спортсмен находится в состоянии небольшого возбуждения, вызванного либо каким-то волнением, либо усиленными тренировками. Сотрудница центра посоветовала Евгению побольше отдыхать. 

- Ой голенький, - написали интернет-пользователи в комментариях. 

- Повезло Яне. 

- Взрослый мальчик, мог бы и один с доктором пообщаться. 

- Круто! Какой спортивный.

- Женечка, я тоже рада, что у Вас все отлично. Только и отдыхать не забывайте. 

Интересующиеся шоу-бизнесом люди могли бы сказать, что у Плющенко стали пошаливать нервишки из-за недавних откровений Рудковской. Сначала она объявила на всю страну, что не может иметь детей после перенесенной операции, а супруг отказывается обращаться к услугам суррогатной матери. Затем музыкальный продюсер рассказала об ужасах развода с бывшим мужем. "Я просто жить не хотела. Это был самый тяжелый период моей жизни", - поведала Яна. 

Видео: "Жена. История любви. Яна Рудковская"

Напомним, Рудковская и бизнесмен Виктор Батурин развелись в 2008 году после семи лет брака. За годы совместной жизни у них родился сын Николай. К тому же Яна стала опекуном Андрея - сына Батурина от предыдущих отношений. В 2009 году Рудковская вышла замуж за Плющенко и вскоре родила ему сына Александра. 

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