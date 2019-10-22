ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Попавшая в руки убийц молодая мама звала на помощь

12:02
  • вторник
  • 22 октября 2019

Но никто не помог девушке

Пропавшая после продажи машины Ксения Каторгина звала на помощь, когда на нее напали злоумышленники.
Мир молодой мамы: последние публикации убитой на Урале девушки

Девушка предприняла попытки спастись, прежде чем злоумышленники лишили его жизни, однако никто не откликнулся на призыв о помощи, пишет агентство URA.RU.

"Она начала сигналить, и я ударил ее ножом в область сердца", - рассказал один из подозреваемых по делу, таксист Марат Ахметвалиев.

27-летняя Ксения Каторгина пропала 10 октября после того, как поехала продавать свой автомобиль Audi Q5. Спустя несколько дней тело девушки обнаружили в колодце в Екатеринбурге, а автомобиль - у перекупщиков в Челябинске.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, задержаны трое подозреваемых: 42-летний Марат Ахметвалиев, 29-летний Михаил Федорович и его жена 31-летняя Екатерина Меньшикова. 17 октября суд арестовал всех троих до 11 декабря.

Все трое раскаялись в содеянном. Ахметвалиев заплакал на суде, а Федорович предложил возместить ущерб, причиненный семье Каторгиной. Когда его спросили, как он сможет возместить ущерб, мужчина заявил: "Денежно! Могу ребенка сделать!"

Видео с места убийства девушки, пропавшей после продажи машины

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Ксения Каторгина
Ксения Каторгина
Ксения Каторгина
Ксения Каторгина
Ксения Каторгина
Ксения Каторгина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.