Попавшая в руки убийц молодая мама звала на помощь

Но никто не помог девушке

Пропавшая после продажи машины Ксения Каторгина звала на помощь, когда на нее напали злоумышленники.

Девушка предприняла попытки спастись, прежде чем злоумышленники лишили его жизни, однако никто не откликнулся на призыв о помощи, пишет агентство URA.RU.

"Она начала сигналить, и я ударил ее ножом в область сердца", - рассказал один из подозреваемых по делу, таксист Марат Ахметвалиев.

27-летняя Ксения Каторгина пропала 10 октября после того, как поехала продавать свой автомобиль Audi Q5. Спустя несколько дней тело девушки обнаружили в колодце в Екатеринбурге, а автомобиль - у перекупщиков в Челябинске.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, задержаны трое подозреваемых: 42-летний Марат Ахметвалиев, 29-летний Михаил Федорович и его жена 31-летняя Екатерина Меньшикова. 17 октября суд арестовал всех троих до 11 декабря.

Все трое раскаялись в содеянном. Ахметвалиев заплакал на суде, а Федорович предложил возместить ущерб, причиненный семье Каторгиной. Когда его спросили, как он сможет возместить ущерб, мужчина заявил: "Денежно! Могу ребенка сделать!"

Видео с места убийства девушки, пропавшей после продажи машины