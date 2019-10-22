В Москве оценили желание Трампа повоевать с Турцией

Анкара — крупнейший союзник Вашингтона по НАТО

Любые заявление американской администрации нужно серьезно фильтровать, полагает эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин. Так он прокомментировал заявление госсекретаря США о готовности Вашингтона к войне с Анкарой.

Он сомневается, что США решатся на военные действия против Турции. Подобное развитие событий даже не маловероятно, а нереально в нынешних условиях.

"С серьезнейшим фильтром надо подходить к любым заявлениям нынешней американской администрации, поскольку чехарда в этих заявлениях постоянно присутствует, начиная с президента. Трудно предположить, что США ставят подобные ультиматумы крупнейшему союзнику по НАТО, стране, обладающей второй по силе армией в рамках этого блока. Не представляю, чтобы кто-то из американских лидеров пошел на такие действия", ‒ сказал Фитин в эфире радио Sputnik.

Турция начала операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. Анкара пытается создать там буферную зону для защиты границы. Туда, по замыслу властей, должны вернуться сирийские беженцы. 17 октября под давлением США Турция приостановила военную операцию на 120 часов, чтобы позволить курдским отрядам покинуть 30-километровую зону безопасности. Вашингтон пообещал не вводить новых санкций и отменить уже действующие, когда Анкара обеспечит "постоянное прекращение огня" на севере Сирии. Срок перемирия истекает 22 октября.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США готовы к военным действиям против Турции в ответ на ее шаги в Сирии. По его словам, Вашингтон предпочитает мир войне, но Дональд Трамп полностью готов применить силу, если это потребуется.