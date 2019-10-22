Уникальные кадры из кабины новейших штурмовиков Су-25СМ3

Экипаж выполнил элементы сложного и группового пилотажа

Минобороны показало видео отработки нанесения ударов новейшими штурмовиками Су-25СМ3 по аэродромам условного противника.

Пилоты освоили способы скрытного преодоления войсковой ПВО в степной и горно-лесистой местностях, а также внезапного нанесения ударов по целям неуправляемыми авиационными ракетами С-24.

Штурмовики нанесли удары управляемыми и неуправляемыми ракетами по целям, находящимся в прямой видимости, а также по заданным координатам, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Помимо этого, экипажи отработали взлет и посадку парами, выполнили элементы сложного и группового пилотажа, такие как горизонтальные "бочки", "виражи", "пикированные горки с большими углами наклона".