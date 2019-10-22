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Михалкова изменилась до неузнаваемости после ухода из "Уральских пельменей"

12:39
  • вторник
  • 22 октября 2019

Это понравилось не всем поклонникам

Поклонники Юлии Михалковой поразились переменам, которые произошли с ней после переезда из Екатеринбурга в Москву и ухода из шоу "Уральские пельмени". Некоторые фанаты с трудом узнают в ней былую актрису. 
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Одного взгляда на страницу Михалковой в Instagram достаточно, чтобы заметить изменения в облике звезды. Ее макияж стал более ярким и агрессивным. Актриса начала завивать волосы. Фолловерам также показалось, что она излишне увлеклась фотошопом.

Еще возникло предположение, что уральская знаменитость удалила комки Биша - жировые образования между щечными и жевательными мышцами. Такую операцию сделали Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес, Полина Гагарина и другие знаменитости. 

Интернет-пользователи по-разному оценили преображение Михалковой. Одни по-прежнему считают ее самой красивой и сексуальной, другие принялись источать яд и упражняться в критике.  

- Еще красивее стала в последнее время. 

- Юлечка, зачем так сильно краситься? Тебя не узнать...

- Вообще другая, намного лучше.

- Юля надо меньше "штукатурки". Ты и так красивая. 

- Абсолютно другая внешность! Тюнинг должен быть деликатный...

- Раньше прямо блистала своей красотой, сейчас такая же, как все. 

- Куда же Ваша естественная красота делась? На куклу стали похожа... Жалко. 

Недавно 36-летняя актриса и телеведущая покинула "Уральские пельмени". По словам гендиректора шоу, она решила "заняться личной и общественной жизнью". Ранее из коллектива ушли Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Они работают отдельно, но иногда возвращаются к коллегам для выступлений в Екатеринбурге или на ТВ.

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