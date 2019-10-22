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На месте прорыва дамбы под Красноярском нашли сейф с золотом

13:00
  • вторник
  • 22 октября 2019

Драгметаллу уже нашли применение

После осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили сейф с золотом.

Как сообщает ТАСС, сейф с 18 килограммами драгметалла хранился в одном из залитых селевым потоком строений золотодобывающей артели "Сибзолото". Во время ЧП его смыло волной.

Сейчас ящик охраняют полицейские. На него будет наложен арест. Не исключено, что найденное золото будет использовано для возмещения ущерба родственникам погибших и потерпевшим.

Ранее на допросе гендиректор артели рассказал о пропаже сейфа с золотом после прорыва дамбы, напоминает "Газета.Ru".

19 октября на реке Сейба в Курагинском районе произошел прорыв дамбы. Волной затопило два общежития золотодобывающей артели "Сибзолото". На данный момент известно о 15 погибших и пяти пропавших без вести. Девять человек находятся в больнице.

Видео: в Красноярске арестовали трех фигурантов дела о прорыве дамбы

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