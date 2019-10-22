Анастасия Решетова зарабатывает на сыне Тимати

Малыш стал моделью

23-летняя модель Анастасия Решетова, которая недавно родила рэперу Тимати сына, не намерена сидеть без дела. Едва выписавшись из роддома, красавица объявила о запуске линии одежды для новорожденных.

В 2017 году Решетова придумала свой бренд одежды. После родов она объединилась с другой компанией, чтобы создать лимитированную коллекцию для самых маленьких модников и модниц. С 21 октября по 5 ноября все желающие смогут заказать ползунки, бодики, шапочки и многие другие вещи, выполненные в стильном дизайне. Эти вещи будут продаваться в боксах. Цена зависит от содержания коробки.

"Наш уже с первых дней одевается в эту красоту", - похвасталась Анастасия Решетова, выложив в сториз Instagram фото сына Ратмира. Малыш невольно стал моделью и наверняка привлек маме новых клиентов. Возлюбленная Тимати также показала видео, на котором она держит малыша за руку. "Первая ночь дома прошла успешно, - сообщила модель. - Но я очень хочу спать".

Напомним, Тимати назвал сына в честь музыканта Ратмира Шишкова, который трагически погиб в 2007 году. Узнав об этом, мать Шишкова едва сдержала слезы. Добавим также, что у 36-летнего рэпера уже есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой. Девочке пять лет.