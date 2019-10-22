Путин и Эрдоган ищут ответы на сложные вопросы по Сирии

Президент Турции прилетел в Сочи, чтобы обсудить сирийское урегулирование

В Сочи Владимир Путин проводит переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главная тема - ситуация на северо-востоке Сирии, отмечает "ТВ Центр".

Президент Турции прибыл в Россию с рабочим визитом. Встреча проходит в резиденции "Бочаров ручей". Напомню, вечером истекает срок ультиматума Анкары курдским формированиям, которых Вашингтон считает союзниками. На прошлой неделе - Турция - согласилась приостановить боевые действия на 120 часов. Согласно договорённостям, курды должны были отвести войска на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Перед вылетом в Сочи президент Эрдоган заявил журналистам, что Анкара продолжит военную операцию, если США не выполнят своих обещаний.

"Ситуация в регионе очень острая, мы это все видим, понимаем. Думаю, наша встреча сегодняшняя, наши консультации очень востребованы. Хочу выразить надежду на то, что тот уровень российско-турецких отношений, которого мы достигли за последнее время, он сыграет свою роль в урегулировании всех вопросов сложных, которые в регионе сложились на сегодняшний день. И позволит найти ответы на все, даже очень сложные вопросы в интересах как Турции, так и России - в интересах всех стран региона", - сказал Путин.

"Прежде всего, хочу поблагодарить за приглашение. Мы считаем, что данная встреча пойдёт на пользу, особенно в период такой сложной ситуации в регионе. До этих переговоров мы также поддерживали с Вами контакты и тесно взаимодействовали. Вне всяких сомнений, операция под названием "Источник Мира" обеспечит новые реалии", - заявил Эрдоган.