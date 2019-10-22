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Медведев: россияне смогут поступать в вузы онлайн

14:52
  • вторник
  • 22 октября 2019

Для участия в проекте отобраны полсотни высших учебных заведений

Три четверти россиян уже могут пользоваться всеми достижениями интернет-технологий. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на форуме "Открытые инновации", он проходит в "Сколково". На заседании присутствует и мэр Москвы Сергей Собянин.

Председатель правительства подчеркнул, что цифровые технологии охватили все сферы жизни. Сейчас идёт активная работа над тем, чтобы через интернет можно было даже поступить в вуз. Более полусотни высших учебных заведений уже готовятся принимать заявления онлайн. Особое внимание Дмитрий Медведев уделил кибербезопасности. 

"Понятие цифровой безопасности включает в себя множество аспектов. Мы много об этом говорим. Прежде всего, это обеспечение национальных интересов страны. Ни один хакер не должен иметь возможность обрушить целиком всю банковскую систему страны. И с точки зрения политики. Если мы доживем до того момента, когда будет электронное голосование, а пилотные проекты уже реализуются, то естественно эта система должна быть защищена от влияния извне", - заявил Медведев.
 

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