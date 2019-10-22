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Первый снег спровоцировал транспортный коллапс в Иркутске (видео)

15:01
  • вторник
  • 22 октября 2019

К наступившей зиме город оказался не готов

Московские пробки - в Иркутске. Там ночью выпал первый снег. Дороги и тротуары покрылись наледью. Это привело к транспортному коллапсу. По всему городу - более десятка аварий и многокилометровые пробки. Дорожную ситуацию оценили в восемь баллов.

К наступившей зиме Иркутск оказался не готов. Даже несмотря на то, что всю ночь коммунальщики расчищались снег, к утру город встал в десятибалльных пробках. В том числе и из-за крупных аварий. На одной из улиц  столкнулись сразу 11 машин.

Жителям микрорайона Березовый выбраться из дома на работу  оказалось практически невозможно (см. видео).

На скользких трассах заносило даже большегрузы. А этот автомобиль застрял прямо на трамвайных путях, парализовав движение общественного транспорта. Тех, кто собрался воспользоваться электричками, тоже ждал неприятный сюрприз – поезда задерживались на несколько часов. А некоторым жителям, чтобы вовремя приехать на работу, пришлось толкать забуксовавший на обледеневшей дороге  автобус.

Чтобы справиться со снежной стихией, на улицы города вышли 260 машин спецтехники. На региональных трассах работают дополнительные бригады коммунальных служб. Успокаивают и синоптики: завтра в Иркутске осадков в виде снега не ожидается. Тем не менее, зима в регионе уже началась.

Елена Сахно. "ТВ Центр".

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