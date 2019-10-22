Участники российских студотрядов отмечают 60-летие движения

Центральным событием празднования станет слёт бойцов, который в эти выходные пройдет в Москве

Движению студенческих отрядов - 60 лет. Центральным событием празднования станет юбилейный слёт бойцов, который в эти выходные пройдет в Москве. В его преддверии прошла пресс-конференция.

Мероприятие соберет шесть тысяч человек из России, стран СНГ и Балтии. Это ветераны и сегодняшние бойцы. Началом движения студотрядов считают 1959 год. Тогда больше 300 студентов МГУ отправились в Казахстан осваивать целину. Сейчас бойцы участвуют в строительстве крупнейших объектов, передает "ТВ Центр".

"Деятельность студенческих отрядов - это не только непосредственная работа на местах, не только возможность для студентов реализовать себя в летний период, возможность для них заработать, проявить себя в том или ином направлении деятельности. Это, прежде всего, воспитательный процесс, это то, что называется трудовым воспитанием", - сказал руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.