ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Участники российских студотрядов отмечают 60-летие движения

15:06
  • вторник
  • 22 октября 2019

Центральным событием празднования станет слёт бойцов, который в эти выходные пройдет в Москве

Движению студенческих отрядов - 60 лет. Центральным событием празднования станет юбилейный слёт бойцов, который в эти выходные пройдет в Москве. В его преддверии прошла пресс-конференция.

Мероприятие соберет шесть тысяч человек из России, стран СНГ и Балтии. Это ветераны и сегодняшние бойцы. Началом движения студотрядов считают 1959 год. Тогда больше 300 студентов МГУ отправились в Казахстан осваивать целину. Сейчас бойцы участвуют в строительстве крупнейших объектов, передает "ТВ Центр".

"Деятельность студенческих отрядов - это не только непосредственная работа на местах, не только возможность для студентов реализовать себя в летний период, возможность для них заработать, проявить себя в том или ином направлении деятельности. Это, прежде всего, воспитательный процесс, это то, что называется трудовым воспитанием", - сказал руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

Новости по теме
Участники студенческого отряда
Участники студенческого отряда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.