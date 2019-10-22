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Собянин рассказал о новых мерах по лекарственному обеспечению сердечников

15:50
  • вторник
  • 22 октября 2019

В ближайшие дни можно будет получить препараты, которые уменьшают риск развития инсульта

Столичные власти утвердили программу бесплатного лекарственного обеспечения для граждан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте.

Новые препараты будут закупать для трёх групп больных, передает "ТВ Центр". Это пациенты, перенесшие острый инфаркт миокарда, больные, страдающие мерцательной аритмией, а также люди с высоким уровнем холестерина в крови. Таких в столице около 80 тысяч человек.

Лекарства будут назначать независимо от наличия инвалидности, а только по медицинским показаниям. Уже в ближайшие дни можно будет получить препараты, которые уменьшают риск развития инсульта, а остальные лекарства станут доступны с января.

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