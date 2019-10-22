ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилось видео последствий смертельного пожара в Москве

15:12
  • вторник
  • 22 октября 2019

ЧП произошло в доме на Болотниковской улице

Один человек погиб в результате пожара, который произошёл на юго-западе Москвы. Причину ЧП сейчас устанавливают, сообщает "ТВ Центр".

Загорелась квартира на пятом этаже дома на Болотниковской улице. Пожарные расчёты прибыли оперативно, но пламя уже успело охватить площадь в 15 квадратных метров. Жильцы пытались спасти хоть какие-то вещи и выбрасывали их на улицу.

Потребовался почти час, чтобы справиться с пламенем. Троих пострадавших вывели из горящей квартиры, один человек погиб на месте.

Видео с места кровавой резни в Новой Москве

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Пожарные МЧС в подъезде
Пожарные МЧС в подъезде
Пожарные машины
Пожарные машины
Пожарные тушат возгорание
Пожарные тушат возгорание
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.