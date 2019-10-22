Появилось видео последствий смертельного пожара в Москве

ЧП произошло в доме на Болотниковской улице

Один человек погиб в результате пожара, который произошёл на юго-западе Москвы. Причину ЧП сейчас устанавливают, сообщает "ТВ Центр".

Загорелась квартира на пятом этаже дома на Болотниковской улице. Пожарные расчёты прибыли оперативно, но пламя уже успело охватить площадь в 15 квадратных метров. Жильцы пытались спасти хоть какие-то вещи и выбрасывали их на улицу.

Потребовался почти час, чтобы справиться с пламенем. Троих пострадавших вывели из горящей квартиры, один человек погиб на месте.

Видео с места кровавой резни в Новой Москве

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