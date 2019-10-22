Украинский министр назвал себя дебилом

Ранее бизнесмен Коломойский потребовал его отставки

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов иронично высказался в свой адрес.

История началась с его неоднозначного высказывания о влиянии выступлений студии "Квартал 95" на инвестиционный климат Украины. После этого олигарх Игорь Коломойский назвал Милованова дебилом и потребовал его отставки.

"Я этого не скрываю, что я дебил. Так, я прошу… Я шучу", - прокомментировал Милованов утверждение Коломойского. На вопрос о своей отставке он отвечать не стал, но отметил, что не держит зла на олигарха.

В середине октября юмористы "Квартала 95" посвятили номер сожжению дома экс-главы украинского Нацбанка Валерии Гонтаревой и спровоцировали скандал. За артистов вступился Игорь Коломойский. После этого Милованов провел параллель между выступлениями "Квартала 95" и инвестиционным климатом в стране, а олигарх не выдержал и оскорбил незадачливого министра.