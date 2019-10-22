В Третьяковке открылась выставка русского авангарда

Работа над ней велась более трех лет

Выставка произведений русского авангарда открылась в Третьяковской галерее. Работы художников-новаторов 100 лет назад начал собирать Московский музей живописной культуры, организаторами и руководителями которого были Василий Кандинский, Казимир Малевич, Александр Родченко и другие лидеры авангардного искусства.

Строгие линии, подчеркнутая геометрия, яркие краски. На холстах - протест. Против устоявшихся норм в искусстве, "старой" живописной культуры. В залах Третьяковской галереи - авангард. Выставка, какой и была 100 лет назад, теперь в 21 веке.

"Для тех, кто знает и любит это искусство, она откроет что-то новое: новые произведения, новые факты биографии любимых художников. А тем, кто считает, что это не совсем понятный стиль и направление, как раз им и нужно прийти на эту выставку. Музей живописной культуры создавался как музей, объясняющий новые тенденции современного искусства", - сообщила куратор выставки Любовь Пчелкина.

Он открылся в постреволюционной Москве и просуществовал всего десятилетие, став филиалом Третьяковки. Ярким представителям авангарда - Кандинскому, Малевичу, Родченко, Татлину и другим - предложили "переформатировать" культуру, подготовить к смелым творческим решениям зрителей и художников. Музей появился раньше, чем аналогичный в Нью-Йорке и на других условиях, чем лондонская "Тейт". Прецедент был даже не в заботе о художественном вкусе граждан, а в том, что государство взяло на себя все расходы по формированию коллекции.

"Выставка, несмотря на то, что работа над ней длилась более трех лет, не производит впечатление такой педантичной, археологической конструкции музея. Экспозиция свободная, легкая, работы раскиданы по стенам в каком-то таком удивительном живописном беспорядке", - заявила гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

За внешней легкостью - серьёзный труд исследователей. Поиски прежнего собрания обернулись всероссийской художественной инвентаризацией. "Перетрясли" запасники 50 музеев. Привезены работы из Лондона, Кёльна, Салоников, Еревана, Алма-Аты, Санкт-Петербурга и еще 15 российских городов. Из Краснодара приехали восемь авангардных полотен.

В процессе поиска полного собрания коллекции - а это 700 наименований - констатировали и утраты.

"В Севастопольской картинной галерее была прекрасная картина Рождественского "Зима". Во время эвакуации ящик с авангардом, где в том числе была и эта картина, закидывали на корабль. Он не попал на этот корабль. И, собственно говоря, утонул", - сказала помощник куратора выставки Ирина Кочергина.

Но счастливых обретений больше. "Натурщица на красном" Машкова из Хабаровска вернулась в родные стены. Хотя картину, как и работу Давида Штеренберга, должны были сжечь. Картины из "расстрельных" списков - тоже на выставке. Как и самые звездные работы авангардистов. Словом, Третьяковская галерея ждёт. Уже завтра.

Анастасия Мартынова, Андрей Талалай, "ТВ Центр", Москва.