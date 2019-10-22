ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Конец бабьему лету: россиян предупредили о надвигающихся холодах

13:37
  • вторник
  • 22 октября 2019

Переломный момент наступит в четверг

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила о похолодании в центральных регионах России. 
Горячий ноябрь: россиянам пообещали приятную погодную аномалию

В среду температура воздуха в Москве повысится до 11-16 градусов, однако уже в четверг опустится до 9-14 градусов. Осадки не прогнозируются. Такая погода сохранится до конца недели, передает "Российская газета"

В четверг похолодает также в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской областях. Если в начале недели там было около 20 градусов тепла, то в скором времени ожидается 12-17 градусов. В Нижегородской и Кировской областях столбики термометров покажут 4-9 градусов выше ноля. 

Между тем жителей Челябинской и Свердловской областях, а также Пермского края ждет небольшое потепление. Там уже образовались снежные покровы, но в ближайшие дни они начнут таять. Потепление придет в Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Холодная погода
Холодная погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.