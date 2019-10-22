Конец бабьему лету: россиян предупредили о надвигающихся холодах

Переломный момент наступит в четверг

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила о похолодании в центральных регионах России.

В среду температура воздуха в Москве повысится до 11-16 градусов, однако уже в четверг опустится до 9-14 градусов. Осадки не прогнозируются. Такая погода сохранится до конца недели, передает "Российская газета".

В четверг похолодает также в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской областях. Если в начале недели там было около 20 градусов тепла, то в скором времени ожидается 12-17 градусов. В Нижегородской и Кировской областях столбики термометров покажут 4-9 градусов выше ноля.

Между тем жителей Челябинской и Свердловской областях, а также Пермского края ждет небольшое потепление. Там уже образовались снежные покровы, но в ближайшие дни они начнут таять. Потепление придет в Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области.