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Дочь иранского посла найдена мертвой в Москве

13:31
  • вторник
  • 22 октября 2019

Девушка, предположительно, находилась в депрессии

В Москве найдена мертвой дочь посла Ирана в России Мехди Санаи. Тело 28-летней девушки обнаружили рядом с домом. 

В посольстве Ирана подтвердили сообщения о смерти Арефех Санаи. Ранее ряд СМИ сообщили, что она могла покончить с собой, однако в дипломатическом ведомстве эту информацию опровергли. Как рассказали РИА Новости в посольстве, девушка умерла из-за сердечного приступа.

Арефех Санаи жила на две страны. В столице России она находилась последние четыре месяца. По данным источника "Интерфакса", девушка якобы страдала от депрессии. Она принимала лекарства, выписанные иранскими медиками.

 

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