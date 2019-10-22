ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поделился ожиданиями от переговоров с Эрдоганом

13:46
  • вторник
  • 22 октября 2019

Москва надеется найти ответы на сложные вопросы по Сирии

В Сочи началась встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Перед переговорами в закрытом режиме лидеры сделали протокольное заявление перед прессой.

Эрдоган перед вылетом к Путину сделал воинственное заявление
В Москве оценили желание Трампа повоевать с Турцией

По словам российского президента, в Сирии сложилась острая ситуация, в связи с чем переговоры с Эрдоганом очень востребованы. Об этом сообщает ТАСС. Путин надеется, что уровень отношений между Россией и Турцией позволит найти ответы на сложные вопросы сирийского урегулирования.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры двух лидеров будут сложными. По его словам, Владимир Путин намерен обсудить с Эрдоганом ситуацию на севере Сирии, лучше ее понять и узнать о планах Турции.

Турция начала операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. Анкара пытается создать там буферную зону для защиты границы. Туда, по замыслу властей, должны вернуться сирийские беженцы. 17 октября под давлением США Турция приостановила военную операцию на 120 часов, чтобы позволить курдским отрядам покинуть 30-километровую зону безопасности. Вашингтон пообещал не вводить новых санкций и отменить уже действующие, когда Анкара обеспечит "постоянное прекращение огня" на севере Сирии. Срок перемирия истекает 22 октября.

Новости по теме
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.