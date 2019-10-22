Путин поделился ожиданиями от переговоров с Эрдоганом

Москва надеется найти ответы на сложные вопросы по Сирии

В Сочи началась встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Перед переговорами в закрытом режиме лидеры сделали протокольное заявление перед прессой.

По словам российского президента, в Сирии сложилась острая ситуация, в связи с чем переговоры с Эрдоганом очень востребованы. Об этом сообщает ТАСС. Путин надеется, что уровень отношений между Россией и Турцией позволит найти ответы на сложные вопросы сирийского урегулирования.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры двух лидеров будут сложными. По его словам, Владимир Путин намерен обсудить с Эрдоганом ситуацию на севере Сирии, лучше ее понять и узнать о планах Турции.

Турция начала операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. Анкара пытается создать там буферную зону для защиты границы. Туда, по замыслу властей, должны вернуться сирийские беженцы. 17 октября под давлением США Турция приостановила военную операцию на 120 часов, чтобы позволить курдским отрядам покинуть 30-километровую зону безопасности. Вашингтон пообещал не вводить новых санкций и отменить уже действующие, когда Анкара обеспечит "постоянное прекращение огня" на севере Сирии. Срок перемирия истекает 22 октября.