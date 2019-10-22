ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Носить в коробочке на шее": врач назвал действенное средство от простуды

14:04
  • вторник
  • 22 октября 2019

Грудное молоко, чеснок и проветривание

Осень – пора простуды и гриппа, чтобы не разболеться нужно соблюдать несколько простых условий, которые не требуют больших трат. Ими поделился кандидат медицинских наук и врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.
Названы бесполезные способы борьбы с простудой

В первую очередь, нужно хорошо высыпаться, правильно питаться, гулять, ежедневно проветривать помещение и проводить в нем влажную уборку, пишет газета "Аргументы и факты".

Чтобы обезопасить себя на улице, можно носить несколько зубчиков чеснока в коробочке на шее – особые соединения этого растения очищают воздух вокруг себя и убивают бактерии.

"Несколько зубчиков можно носить в небольшой коробочке на шее, что позволит остановить воспалительный процесс слизистой оболочки носа, а также повысить иммунитет", - отметил Зайцев.

Младенцам в качестве терапии против вирусных инфекций можно закапывать в нос грудное молоко матери. Однако увлекаться этим методом не стоит, отметил врач, поскольку на сегодняшний день есть фармацевтические альтернативы.

Кроме того, Зайцев советует не пренебрегать оксолиновой мазью и медицинскими масками - они обеспечат надежную профилактику.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Врач осматривает пациента
Врач осматривает пациента
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.