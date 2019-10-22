"Носить в коробочке на шее": врач назвал действенное средство от простуды

Грудное молоко, чеснок и проветривание

Осень – пора простуды и гриппа, чтобы не разболеться нужно соблюдать несколько простых условий, которые не требуют больших трат. Ими поделился кандидат медицинских наук и врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.

В первую очередь, нужно хорошо высыпаться, правильно питаться, гулять, ежедневно проветривать помещение и проводить в нем влажную уборку, пишет газета "Аргументы и факты".

Чтобы обезопасить себя на улице, можно носить несколько зубчиков чеснока в коробочке на шее – особые соединения этого растения очищают воздух вокруг себя и убивают бактерии.

"Несколько зубчиков можно носить в небольшой коробочке на шее, что позволит остановить воспалительный процесс слизистой оболочки носа, а также повысить иммунитет", - отметил Зайцев.

Младенцам в качестве терапии против вирусных инфекций можно закапывать в нос грудное молоко матери. Однако увлекаться этим методом не стоит, отметил врач, поскольку на сегодняшний день есть фармацевтические альтернативы.

Кроме того, Зайцев советует не пренебрегать оксолиновой мазью и медицинскими масками - они обеспечат надежную профилактику.