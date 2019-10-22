21-летняя дочь чемпиона "Формулы 1" умерла во сне

Она проиграла борьбу с пагубной зависимостью

В Англии скончалась 21-летняя дочь Джоди Шектера - южноафриканского автогонщика, который стал чемпионом "Формулы 1" в 1979 году.

Ила Шектер умерла дома во сне во вторник, 22 октября. По предварительным данным, смерть наступила в результате передозировки наркотиками. На днях она планировала лечь в клинику, чтобы избавиться от пагубной зависимости.

Как пишет Daily Mail неделю назад Ила, а также пятеро ее братьев и сестер приехали в гости к родителям, чтобы отметить годовщину со дня победы Шектера в гонках "Формулы 1". Это был последний день, когда вся семья собралась вместе.

Родные Илы рассказали, что пару лет назад у нее обнаружили опухоль мозга. Недавно у нее развилась эпилепсия. "Она проиграла свою битву с зависимостью, пытаясь подавить страх и охватывавшие ее чувства", - говорится в заявлении семьи.

По словам родственников, Ила была веселой, умной, сострадательной девушкой, которая своей улыбкой освещала все вокруг.