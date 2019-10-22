Собянин утвердил программу обеспечения сердечников лекарствами

Бесплатные лекарства будут около 80 тысяч нуждающихся в них москвичей

Столичные власти утвердили программу бесплатного лекарственного обеспечения для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом Сергей Собянин написал на своем персональном сайте.

Он отметил, что на рынке с каждым годом появляется все больше эффективных лекарств, уменьшающих риск развития инфаркта или инсульта. Однако стоят эти препараты достаточно дорого.

"Принимать их нужно долго или даже пожизненно. Большинству нуждающихся они просто не по карману. Поэтому правительство Москвы утвердило программу бесплатного лекарственного обеспечения для горожан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями", - написал Собянин.

Всего будет закупаться восемь новых препаратов для трех групп больных: пациенты, перенесшие острый инфаркт миокарда, больные, страдающие мерцательной аритмией, больные с высоким уровнем холестерина в крови. По оценке властей, получать бесплатные лекарства будут около 80 тысяч нуждающихся в них москвичей.

"Надеюсь, новая лекарственная программа поможет спасти немало человеческих жизней", - заключил градоначальник.