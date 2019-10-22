ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин утвердил программу обеспечения сердечников лекарствами

14:00
  • вторник
  • 22 октября 2019

Бесплатные лекарства будут около 80 тысяч нуждающихся в них москвичей

Столичные власти утвердили программу бесплатного лекарственного обеспечения для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом Сергей Собянин написал на своем персональном сайте.

Он отметил, что на рынке с каждым годом появляется все больше эффективных лекарств, уменьшающих риск развития инфаркта или инсульта. Однако стоят эти препараты достаточно дорого.

"Принимать их нужно долго или даже пожизненно. Большинству нуждающихся они просто не по карману. Поэтому правительство Москвы утвердило программу бесплатного лекарственного обеспечения для горожан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями", - написал Собянин.

Всего будет закупаться восемь новых препаратов для трех групп больных: пациенты, перенесшие острый инфаркт миокарда, больные, страдающие мерцательной аритмией, больные с высоким уровнем холестерина в крови. По оценке властей, получать бесплатные лекарства будут около 80 тысяч нуждающихся в них москвичей.

"Надеюсь, новая лекарственная программа поможет спасти немало человеческих жизней", - заключил градоначальник.

Новости по теме
Аптека в больнице
Аптека в больнице
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.