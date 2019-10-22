Еще два столичных предприятия получили статус промышленного комплекса

Теперь в городе их 49

Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса двум столичным предприятиям. Речь идет о компании "Биннофарм" и Научно-производственном предприятии "Темп" имени Ф.Короткова".

В пресс-службе мэрии отметили, что теперь в Москве будет действовать 49 промышленных комплексов и 36 технопарков, в которых трудятся свыше 100 тысяч человек.

В столице действует комплексная система поддержки предприятий и инвесторов в реальном секторе экономики города. Меры поддержки включают льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также снижение ставок арендной платы за землю. Применение этих льгот позволяет предприятиям и инвесторам снизить налоговую нагрузку на 17-25% по сравнению с "обычным" уровнем.