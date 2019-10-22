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В Испании россиянин убил жену на глазах у дочери

14:41
  • вторник
  • 22 октября 2019

Ему нельзя было приближаться к женщине по решению суда

54-летний россиянин перерезал горло своей 44-летней супруге, тоже россиянке, на глазах несовершеннолетней дочери.
Убийцей 14-летней россиянки в Испании оказался ее брат

Трагедия произошла в городе Дения испанской провинции Аликанте. Мужчина, которому суд запретил приближаться к жене из-за ранее совершенного насилия, пробрался в квартиру по приставной лестнице.

Сначала звонок в экстренные службы поступил от соседки, которая услышала крики, а затем от дочки. Предполагаемого убийцу задержали на месте. 11-летнюю девочку приютила соседка, пишет "Газета.Ru".

"В посольство информация не поступала. Генеральное консульство в Барселоне выясняет детали случившегося", - заявили в российском посольстве в Испании.

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