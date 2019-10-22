ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дмитрий Каннер отметил беспрецедентный рост финансирования здравоохранения в проекте бюджета Москвы

14:20
  • вторник
  • 22 октября 2019

Финансирование увеличилось в разы

Проектом бюджета Москвы на 2020 год и следующие два года предусмотрено финансирование на оказание современной медицинской помощи онкологическим больным. Об этом сообщил главврач Московской городской онкологической больницы №62 Дмитрий Каннер.

"Я уверен в этом, особенно с увеличением бюджета в следующем году, а он увеличивается по проекту, будет оказана вся самая современная помощь онкологическим больным. Я как раз сейчас подписываю документы на обеспечение пациентов. Такого не было в истории, чтобы все самые дорогие, современные препараты можно было получить",- сказал Каннер агентству "Москва".

Он заметил, что в столице возможны проблемы с закупками препаратов, но с обеспечением проблем нет. Пациенты получают самое современное, необходимое лечение. Говоря в целом о ситуации в здравоохранении, Каннер отметил, что финансирование увеличилось в разы.

"Любой пациент, нуждающийся в самом дорогом лечении, получает его абсолютно вовремя и в полном объеме. В части, касающейся здравоохранения то, что я смотрел, конечно, это беспрецедентные траты. В мире не так много стран, которые обеспечивают в таком объеме онкологическими препаратами", - заключил врач.

Главное сегодня
Пациентка проходит обследование в кабинете МРТ
Пациентка проходит обследование в кабинете МРТ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.