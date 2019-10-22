Дмитрий Каннер отметил беспрецедентный рост финансирования здравоохранения в проекте бюджета Москвы

Финансирование увеличилось в разы

Проектом бюджета Москвы на 2020 год и следующие два года предусмотрено финансирование на оказание современной медицинской помощи онкологическим больным. Об этом сообщил главврач Московской городской онкологической больницы №62 Дмитрий Каннер.

"Я уверен в этом, особенно с увеличением бюджета в следующем году, а он увеличивается по проекту, будет оказана вся самая современная помощь онкологическим больным. Я как раз сейчас подписываю документы на обеспечение пациентов. Такого не было в истории, чтобы все самые дорогие, современные препараты можно было получить",- сказал Каннер агентству "Москва".

Он заметил, что в столице возможны проблемы с закупками препаратов, но с обеспечением проблем нет. Пациенты получают самое современное, необходимое лечение. Говоря в целом о ситуации в здравоохранении, Каннер отметил, что финансирование увеличилось в разы.

"Любой пациент, нуждающийся в самом дорогом лечении, получает его абсолютно вовремя и в полном объеме. В части, касающейся здравоохранения то, что я смотрел, конечно, это беспрецедентные траты. В мире не так много стран, которые обеспечивают в таком объеме онкологическими препаратами", - заключил врач.