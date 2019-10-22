Число жертв трагедии при прорыве дамбы выросло до 17 человек

Спасатели нашли тела еще двух погибших

В Красноярском крае спасатели нашли тела ещё двух погибших при прорыве дамбы. Таким образом, число жертв трагедии увеличилось до 17.

Трое человек числятся пропавшими без вести, передает "ТВ Центр". На месте происшествия патрульные группы обследуют зону разлива реки. На осушённых участках работают кинологи. Продолжается разбор завалов. Специалисты МЧС на вертолёте уже осмотрели 120 квадратных километров береговой линии. Им удалось обнаружить сейф с золотом, добытым на руднике. По предварительным оценкам, его стоимость более 50 миллионов рублей.

Следователи планируют подать ходатайство о том, чтобы эти деньги пошли на покрытие исковых требований потерпевших. Уголовным делом теперь занимается центральный аппарат Следственного комитета.

Накануне суд в Красноярске арестовал на два месяца директора золотодобывающей компании, начальника и мастера горного участка. Их обвиняют в нарушении правил безопасности. В больницах до сих пор остаются 17 пострадавших.

Видео: в Красноярске арестовали трех фигурантов дела о прорыве дамбы