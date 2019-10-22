"Ты его больше не увидишь!" Джоли запретила дочери Шайло встречаться с Питтом

В звездной семье кипят страсти

Анджелина Джоли испортила отношения с 13-летней дочерью Шайло. Голливудская актриса, как сообщают анонимные источники, не позволила ей встретиться с горячо любимым папой.

44-летняя Джоли вместе с детьми колесит по Европе, рекламируя фильм со своим участием "Малефисента 2: Владычица тьмы". По данным зарубежных СМИ, это путешествие изрядно утомило Шайло - первого биологического ребенка Джоли и Питта. По слухам, она сильнее других детей привязана к отцу. Девочка призналась маме, что соскучилась по Питту и хочет уехать к нему в Лос-Анджелес.

"Энджи была в ужасе, она даже не сделала вид, что готова рассмотреть такую вероятность. Она немедленно ответила "нет", - сказал аноним из окружения актрисы. Во время вспыхнувшей ссоры Джоли якобы даже произнесла такую опрометчивую фразу: "Ты его больше не увидишь!"

По-видимому, Анджелину Джоли пугает даже мысль о разлуке с дочерью. Недавно ее покинул сын Мэддокс, который уехал на учебу в Южную Корею. Актриса не готова расстаться с еще одним ребенком.

Ранее стало известно, что Брэд Питт попросил назначить временного судью для решения спорного момента в его бракоразводном процессе с Анджелиной Джоли. Бывшие супруги до сих пор делят имущество, нажитое за 11 лет совместной жизни.

Напомним, Джоли подала на развод в 2016 году. Она обвинила супруга в пьянстве и рукоприкладстве.