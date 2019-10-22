ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Ты его больше не увидишь!" Джоли запретила дочери Шайло встречаться с Питтом

15:16
  • вторник
  • 22 октября 2019

В звездной семье кипят страсти

Анджелина Джоли испортила отношения с 13-летней дочерью Шайло. Голливудская актриса, как сообщают анонимные источники, не позволила ей встретиться с горячо любимым папой.
44-летняя Джоли снялась голой

44-летняя Джоли вместе с детьми колесит по Европе, рекламируя фильм со своим участием "Малефисента 2: Владычица тьмы". По данным зарубежных СМИ, это путешествие изрядно утомило Шайло - первого биологического ребенка Джоли и Питта. По слухам, она сильнее других детей привязана к отцу. Девочка призналась маме, что соскучилась по Питту и хочет уехать к нему в Лос-Анджелес. 

"Энджи была в ужасе, она даже не сделала вид, что готова рассмотреть такую вероятность. Она немедленно ответила "нет", - сказал аноним из окружения актрисы. Во время вспыхнувшей ссоры Джоли якобы даже произнесла такую опрометчивую фразу: "Ты его больше не увидишь!"

По-видимому, Анджелину Джоли пугает даже мысль о разлуке с дочерью. Недавно ее покинул сын Мэддокс, который уехал на учебу в Южную Корею. Актриса не готова расстаться с еще одним ребенком. 

Ранее стало известно, что Брэд Питт попросил назначить временного судью для решения спорного момента в его бракоразводном процессе с Анджелиной Джоли. Бывшие супруги до сих пор делят имущество, нажитое за 11 лет совместной жизни.

Напомним, Джоли подала на развод в 2016 году. Она обвинила супруга в пьянстве и рукоприкладстве. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен" 

Читайте также:
Новости по теме
Анджелина Джоли с дочерью Шайло
Анджелина Джоли с дочерью Шайло
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.