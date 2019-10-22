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Япония и Южная Корея подняли в воздух истребители из-за российских Ту-95МС

15:28
  • вторник
  • 22 октября 2019

Российские бомбардировщики выполняли полет в соответствии с международными правилами

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. Об этом сообщили во вторник в Минобороны России.

В ведомстве также отметили, что на отдельных этапах маршрута самолеты сопровождали ВВС Японии и Южной Кореи – истребители F-2, F-15 и F-16. "Летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение ТВЦ.Ru.

В августе два Ту-95МС совершили плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. На отдельных этапах маршрута полета ракетоносцы сопровождали норвежские истребители.

Ранее Минобороны опубликовало видео инцидента с Ту-95 и корейскими F-16:

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