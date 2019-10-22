С чем нельзя смешивать чай: советы диетолога

Не все добавки сочетаются с этим напитком

Чай имеет большое количество полезных свойств, однако следует с умом подбирать к нему добавки.

В чае содержатся антиоксиданты, которые препятствуют возникновению опухоли, благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и зрение. Для заваривания лучше выбирать листья с верхушек чайного куста, а от пакетиков стоит отказаться, поскольку их заполняют измельченными листьями и даже производственной пылью.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, не стоит злоупотреблять чаем с молоком, поскольку последнее нейтрализует полезные антиоксиданты, а также вызывает брожение в животе.

Не стоит класть мед в горячий чай, так как высокая температура убивает его целебные свойства. Можно пить чай с лимоном и любым вареньем.