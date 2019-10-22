Экс-президент США сломал таз

Настроение у политика бодрое

Джимми Картер сломал кости таза. По данным агентства Associated Press, неприятный инцидент произошел с бывшим президентом США в его доме в штате Джорджия.

Как сообщила представитель 39-го американского президента, это случилось вечером 21 октября. Врачи утверждают, что перелом без осложнений. Настроение у 95-летнего Картера хорошее, он намерен пройти курс восстановления у себя дома.

Джимми Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 год. В последние годы бывший президент попадает в больницу часто: он прошел успешное лечение от рака мозга, пережил операцию на печени, а также лечил перелом шейки бедра.

39-й президент США запомнился, в частности, тем, что подписал в 1979 году договор ОСВ-2 с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Знаменитая фотография поцелуя двух лидеров стала исторической.