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Отвратительно! Копирующая Елизавету II жена Зеленского явилась на прием в неподобающем виде

16:21
  • вторник
  • 22 октября 2019

Эксперт оценил наряд первой леди Украины

Звездный стилист Анвар Очилов раскритиковал наряд Елены Зеленской, которая вместе с мужем посетила торжественное мероприятие в Японии.

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Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга побывали на церемонии восшествия на престол императора Японии. Елена Зеленская появилась на людях в вечернем платье и перчатках лимонного цвета. Она надела туфли-лодочки на небольшом каблуке и сделала аккуратную прическу. 

Жители Украины и России неоднозначно отнеслись к весьма старомодному образу первой леди. Кто-то обвинил Зеленскую в отсутствии вкуса: 

- Платье не очень, цвет вам тоже не к лицу. Простите меня.

- Точно сказано, фасон платья не очень. 

- Почему выглядят так ужасно? 

Другие любители моды, наоборот, одобрили наряд президентской супруги: 

- Настоящая леди. 

- Очень нежный образ!

- Очень достойно и презентабельно выглядите.

Стилист Анвар Очилов занял сторону критически настроенных граждан. По его мнению, Елена Зеленская оделась отвратительно. "Такой стиль платья не идет женщинам с короткими плечами и шеей. Кромки под грудью выглядят ужасно. Перчатки совершенно не подходят. Туфли-лодочки тоже не к месту: с ними надо было надеть платье чуть-чуть покороче или же совсем скрыть обувь под платьем. Волосы у нее собраны отвратительно: надо было либо легкую волну сделать, либо какую-нибудь красивую гульку набок", - сказал эксперт. 

По мнению Очилова, на этот раз Зеленская вольно или невольно скопировала стиль Елизаветы II, которая не расстается с перчатками, предпочитает одежду ярких оттенков и часто носит платья с короткими рукавами. "Раньше она экспериментировала со стилем жены американского президента, заимствовала его, а сейчас она как будто пытается что-то новое взять у королевы Англии. К сожалению, платье, перчатки и туфли не подходят друг к другу", - отметил стилист. 

Анвар Очилов считает, что наряд Зеленской неуместен на торжественных мероприятиях. "Я бы посоветовал надеть брючный костюм с ярким пиджаком или классическое платье. Желательно надеть крупные сережки. В образе все должно сочетаться. Если ты не смыслишь в подобных сочетаниях, то нужно нанять стилистов. Нельзя забывать, что жена президента - это лицо страны, на которое смотрят миллионы людей", - заявил эксперт ТВЦ.RU. 

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