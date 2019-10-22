ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Таксист напал на пассажира с ножом в центре Москвы (видео)

15:59
  • вторник
  • 22 октября 2019

Очевидцы драки равнодушно прошли мимо

Московские полицейские возбудили уголовное дело по факту нападения 52-летнего водителя такси на пассажира.

Инцидент произошел 21 октября на Тестовской улице. Во время поездки между таксистом и пассажиром произошел конфликт, в ходе которого водитель высадил 32-летнего москвича из машины, сильно избил его, а затем ранил ножом в поясницу и левую кисть. На видео с камер наблюдения можно заметить, как очевидцы драки равнодушно проходят мимо и не вмешиваются в конфликт.

Пострадавший госпитализирован, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Агрессивный водитель задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Автомобиль такси и полиция
Автомобиль такси и полиция
Таксист напал на пассажира
Таксист напал на пассажира
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.