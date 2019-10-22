Таксист напал на пассажира с ножом в центре Москвы (видео)

Очевидцы драки равнодушно прошли мимо

Московские полицейские возбудили уголовное дело по факту нападения 52-летнего водителя такси на пассажира.

Инцидент произошел 21 октября на Тестовской улице. Во время поездки между таксистом и пассажиром произошел конфликт, в ходе которого водитель высадил 32-летнего москвича из машины, сильно избил его, а затем ранил ножом в поясницу и левую кисть. На видео с камер наблюдения можно заметить, как очевидцы драки равнодушно проходят мимо и не вмешиваются в конфликт.

Пострадавший госпитализирован, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Агрессивный водитель задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".