Есть жертвы: угонщик на "скорой" врезался в толпу в Осло (видео)

Преступник отстреливался от полиции

Несколько человек пострадали от действий неизвестного, угнавшего автомобиль скорой помощи в столице Норвегии. Злоумышленник врезался в толпу прохожих.

Инцидент в Осло расследует Полицейская служба безопасности Норвегии – ее сотрудники занимаются преступлениями, связанными с экстремизмом. Как сообщается, преступник отстреливался от преследовавших его стражей порядка.

"Мы установили контроль над машиной скорой помощи, которую угнал вооруженный человек. Мы открыли огонь, чтобы остановить преступника", - написали представители полиции в Twitter. Автомобиль, за рулем которого был злоумышленник, сбил двух пенсионеров и женщину с детской коляской – в ней находились семимесячные близнецы. По данным телеканала NRK, дети и женщина госпитализированы.

Сообщается также, что в угнанной скорой оставались трое медработников. Следствие считает, что злоумышленник действовал не один, сейчас стражи порядка разыскивают его сообщницу.