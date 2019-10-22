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В Москве бюджетные расходы на образование в 2020 году возрастут на 25%

15:57
  • вторник
  • 22 октября 2019

В следующем году запланировано 415 миллиардов

Расходы на образование в проекте бюджета Москвы на 2020 год и следующие два года будут увеличены на 25% по сравнению с показателем прошлого года. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.

На следующий год бюджет на образование запланирован в размере 415 миллиардов рублей, а всего на плановый период три года — 1 триллион 278,6 миллиарда рублей.

Наибольший объем в сфере образования составляют средства на обучение воспитанников дошкольных групп, школьников и студентов. В 2020-м на это планируется потратить почти 300 миллиардов рублей.

"Сегодня в школах Москвы за счет указанных средств обучается свыше миллиона школьников и свыше 500 тысяч дошкольников, а в колледжах - почти 62 тысячи студентов", - сообщил Молев.

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