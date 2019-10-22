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Въехавшему в подземный переход водителю автобуса отменили приговор

16:03
  • вторник
  • 22 октября 2019

Дело ждет новое рассмотрение

Уголовное дело в отношении водителя автобуса, попавшего в ДТП около станции метро "Славянский бульвар", отправлено на новое рассмотрение, а приговор Виктору Тихонову отменен. Такое решение принял во вторник Мосгорсуд.
Въехавший в подземный переход Москвы водитель автобуса не признает вину

"Суд постановил: приговор Дорогомиловского районного суда Москвы от 19 декабря 2018 года отменить, отправить дело на новое рассмотрение", - огласила решение судья.

Защита настаивает, что автотехническая экспертиза по делу была проведена с нарушениями. Так, независимый эксперт Андрей Русинов утверждает, что, помимо компьютерной диагностики двигателя, в обязательном порядке должны были провести его разборку, передает АГН "Москва".

По данным РИА Новости, Тихонов будет переведен из СИЗО под домашний арест.

В декабре прошлого года суд признал Тихонова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть людей. Водитель получил четыре года колонии-поселения. Свою вину он не признал.

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Виктор Тихонов (справа) в Дорогомиловском районном суде
Виктор Тихонов (справа) в Дорогомиловском районном суде
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