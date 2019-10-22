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Найден предотвращающий развитие рака препарат

16:27
  • вторник
  • 22 октября 2019

Это один из компонентов лекарств от аритмии

Один из способов предотвратить развитие злокачественных опухолей – помочь организму избавиться от стареющих клеток. Группа исследователей из Лондонского института медицинских наук и их немецкие коллеги выяснили, что с этой целью можно использовать средство уабаин. Это вещество входит в состав лекарств от сердечной недостаточности, мерцательной аритмии и других нарушений сердечного ритма.
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Ученые поясняют, что клеточное старение — это естественный процесс. Однако с возрастом процесс очищения организма от старых клеток становится все менее эффективным. Иммунная система не справляется – и в результате неубранный "мусор" перерождается в злокачественные образования.

Большая часть лекарств, инициирующих гибель постаревших клеток (они называются сенолитиками), имеют серьезные побочные эффекты. А вот уабаин, входящий в состав препаратов от аритмии, может избирательно уничтожать стареющие клетки, пишет журнал Nature Metabolism.

Исследователи отмечают, что препараты в уабаином уже используются в клинике. И, если сенолитическое действие этого вещества (а также некоторых других из той же группы) подтвердится, то ввести в применение их можно будет очень быстро.

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