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Зеленский опростоволосился в Японии

16:47
  • вторник
  • 22 октября 2019

Украинский президент блеснул незнанием истории

Владимир Зеленский в Японии встретился с бывшим президентом Казахстаном Нурсултаном Назарбаевым. Оба политика приехали на интронизацию нового императора Нарухито.

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На переговорах речь зашла о происходящем на Украине. Назарбаев заявил, что Казахстан всегда поддерживал суверенитет Украины. Кроме того, поднимался вопрос о ситуации в Донбассе и Крыму.

В ходе беседы Владимир Зеленский заявил, кто Киеву важны эти территории. "Это земли наших предков и, я убежден, наших детей", - заявил он.

Однако, как пишут argumenti.ru, Донбасс и Крым был "землей предков" сначала турок, а потом россиян. Территорией Украины они стали лишь в двадцатые годы XX века. Более того, земли предков не всегда являются землей потомков. Отдельные территории Украины, отмечает издание, когда-то принадлежали Польше и Венгрии. Следуя логике Владимира Зеленского, Варшава и Будапешт имеют полное право заявить права на земли своих предков.

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