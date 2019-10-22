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Экс-главу "Космоса" экстрадируют из Польши в Россию

17:13
  • вторник
  • 22 октября 2019

Бизнесмен прославился строительством Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве

Польша выдаст России экс-главу НПО "Космос" Андрея Чернякова. Такое решение принял окружной суд Варшавы. Примечательно, что и сам подсудимый просил судей отправить его в Москву.
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Андрей Черняков был объявлен в розыск в 2015 году. Главу компании "Космос" в России обвинили в хищении 11,5 миллиардов рублей у Банка Москвы. Задержали предпринимателя в Польше по ордеру Интерпола 15 декабря 2017 года. Тогда же Москва направила запрос о временном аресте и начале процедуры экстрадиции.

Суд первой инстанции постановил выдать Чернякова России. Это решение подтвердил и апелляционный суд. Однако за время рассмотрения дела российская сторона успела направить в Польшу новые материалы, что потребовало дополнительных заседаний. Тем не менее, решение осталось неизменным, пишут "Известия" . Сам Черняков на процессе заявил, что не верит в польское правосудие - а в России оно "имеет хоть какой-то смысл".

Название компании Андрея Чернякова стало нарицательным в России, а особенно в Москве. "Космос" занимался строительством Алабяно-Балтийского тоннеля в столице. Этот проект стал самым дорогостоящим долгостроем за всю новейшую историю Москвы. На него планировалось затратить 7 миллиардов рублей – однако в дальнейшем стоимость возросла в десятки раз.

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