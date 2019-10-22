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Переговоры Путина и Эрдогана длятся более 4 часов

17:56
  • вторник
  • 22 октября 2019

Лидеры обсуждают ситуацию в Сирии

Переговоры президентов России и Турции проходят во вторник в Сочи. Они длятся уже более четырёх часов. Основное внимание Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган уделили ситуации в Сирии. В северо-восточных районах арабской республики Анкара 9 октября начала военную операцию, целью которой названо создание зоны безопасности, свободной от курдских вооружённых формирований, передает "ТВ Центр".
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Россия призвала Турцию избегать действий, которые могут помешать политическому разрешению конфликта в Сирии. На прошлой неделе Анкара объявила о приостановке операции на 5 суток - и 22 октября этот срок истекает.

Перед визитом в Россию Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после переговоров с Владимиром Путиным турецкая сторона предпримет определённые шаги. Открывая встречу, лидеры подчеркнули, что Москва и Анкара давно и успешно взаимодействуют в поисках мирного выхода из сирийского кризиса - и это даёт надежду на то, что решение возникающих проблем также будет найдено.

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