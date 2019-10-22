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Володин: средства госбюджета должны поступать в регионы в январе

17:57
  • вторник
  • 22 октября 2019

В "Единой России" обсудили бюджет на 2020 год

Проект федерального бюджета на 2020 год и плановую трехлетку обсуждался на заседании думской фракции "Единая Россия". Одна из главных проблем, которую предстоит решить, — это повышение эффективности бюджетного финансирования регионов. Как сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, из средств, выделенных на реализацию нацпроектов в этом году, по состоянию на конец сентября освоено не более 70%. А в отдельных случаях - всего десять. Среди самых проблемных сфер — дорожные работы, выполнение которых ограничено теплым временем года.

"Главный вопрос, который необходимо не только обсудить, но найти по нему решение до конца года, повышение эффективности расходования бюджетного рубля. Это значит, деньги должны приходить в регионы в январе, это значит, нормативная база профильных министерств должна быть сформирована до января, это значит, все торги должны проводиться в регионах до марта месяца с тем, чтобы уже с апреля начались работы. Это повысит эффективность рубля в два-три раза в сравнении с тем, что сейчас мы с вами видим", - заявил Володин.

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