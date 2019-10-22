На дне Волги под Самарой нашли старинную ладью

Учёные надеются, что находка поможет найти ответы на многие исторические вопросы

Интересная находка была сделана на дне Волги близ Самары. Там обнаружена древняя ладья. Специалисты уже взяли пробы материалов и подняли на поверхность некоторые детали конструкции. Только их первичное обследование принесло впечатляющие результаты. Оказалось, что судно затонуло в те времена, когда Поволжье ещё не вошло в состав Руси.

Первыми огромную тень, напоминающую контуры лодки, лежащей на дне Волги, заметили монахи Свято-Богородичного Казанского монастыря. О своей находке они сообщили в Самарский политех, ученых которого эта информация крайне заинтересовала. Собрав необходимое оборудование, они оперативно выехали на место. Провели исследования, в том числе ультразвуковые, и фактически подтвердили, что на глубине 10 метров действительно лежит затонувший корабль, передает "ТВ Центр".

На кадрах отчетливо видно, что остов судна обильно занесён песком. Однако в нём по-прежнему угадываются очертания корабля. Например, остатки шпангоутов, массивный киль и швартовы. А это уже корабельные гвозди, которыми скреплялись детали лодки. Их водолазы берут для анализа, который проводят уже в лаборатории, выяснив, что содержание железа в гвозде составляет 99,5 процентов.

Уже по этим данным, говорят ученые, можно предположить, что выковали данный корабельный гвоздь в средние века. Потому как потом в железо стали добавлять различные примеси. Но еще более сенсационным стал результат, который получили, исследовав образцы древесины. Углеводородный анализ показал, что судну, найденному на дне Волги, не меньше 500 лет.

"Получается, что судно относится ко второй половине XIV-XV столетия. А это период более ранний, чем включение Поволжья в состав Российского государства. Возможно это эпоха Ивана III, если вторая половина XV века. Возможно, еще гораздо более ранний период", - рассказала доктор исторических наук Екатерина Семёнова.

Впрочем, пока это лишь предварительные данные. Чтобы окончательно подтвердить возраст этой ладьи, необходимо провести еще массу исследований. Выяснить предстоит и что это было за судно. Военное или торговое? Чьё оно? Версий ведь масса. Одни ученые считают, что данный корабль мог принадлежать какому-то из русских княжеств. Другие говорят, что это, скорее всего, азиатская или скандинавская лодка, учитывая размер: 50 метров в длину и 20 в ширину. Но, в любом случае, для историков эта находка крайне важна.

Ученые надеются, что это может стать хорошей рекламой для туристов. Посмотреть в Самарской области действительно есть на что. Особенно под водой. Пока же в Самаре думают, как поднять эту ладью со дна Волги и перевезти в музей, чтобы увидеть эту уникальную находку могло как можно больше людей.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".