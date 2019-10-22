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Названа главная угроза для туристов в Арктике

17:45
  • вторник
  • 22 октября 2019

Рекомендации дали эксперты Русского географического общества

Направляющихся в Арктику туристов предупредили об угрозах, с которыми они столкнутся в этом регионе. Выводы сделаны по итогам совместной экспедиции Северного флота и Русского географического общества на архипелаг Земля Франца-Иосифа.
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Как рассказал замдиректора национального парка "Русская Арктика" Иван Мизин, во время месячного плавания подтвердились данные первопроходцев арктических маршрутов – моржи могут нападать на лодки. Участники экспедиции однажды стали объектом атаки зверя. Как поясняют эксперты, морж воспринимает лодку как угрозу – принимает ее за касатку или другого моржа – потому и атакует. Во время нападения морж бьет жертву клыками.

Опасность представляют и айсберги, маршрут которых, по словам специалистов, сложно прогнозировать. "Айсберги находятся в движении, а размеры их таковы, что они могут пробить борт корабля, если произойдет столкновение", - цитирует Мизина ТАСС.

Нападают на человека и белые медведи. Однако это происходит лишь в том случае, если неосмотрительные путешественники подходят слишком близко к животному.

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