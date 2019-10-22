Перестрелка в Ростовской области: пятеро погибших

Две семьи не поделили землю

Конфликт двух семейств в Орловском районе Ростовской области завершился перестрелкой. В результате пять человек погибли, еще двое – в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщается, инцидент произошел на хуторе Камышевка. Две семьи пытались поделить землю для выпаса скота. Беседы у договаривающихся сторон не получилось – мужчины выхватили оружие и началась стрельба.

"По предварительным данным, в ходе конфликта его участники применили огнестрельное охотничье оружие. В результате от полученных огнестрельных ранений скончались пять человек, еще двое были госпитализированы", - говорится в сообщении ГУМВД России по региону.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства происшедшего, устанавливаются личности участников инцидента. По некоторым данным, после перестрелки в розыск объявлены две машины: вишневая девятка и черный джип.