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Центру России пообещали неделю аномального тепла

18:45
  • вторник
  • 22 октября 2019

С воскресенья станет холодать

После небольшого похолодания тепло вернется в центральные регионы России. Аномальная погода сохранится по меньшей мере до конца недели, обещают синоптики.
Москвичей ждет аномальная погода

В Москве 23 октября термометры покажут 14-16 градусов выше ноля. В Подмосковье воздух прогреется до 11-16 градусов. Это на 8-10 градусов выше нормы и близко к максимальным показателям. В Гидрометцентре отметили, что прежний рекорд температуры для этого дня был зафиксирован в 1989 году и составил 15,9 градусов.

Повышенное атмосферное давление будет господствовать над столичным регионом с четверга по субботу. Осадков не ожидается, столбики термометров в дневные часы покажут около 12-14 градусов в городе и 9-14 градусов в Подмосковье.

Характер погоды начнется меняться в воскресенье, 27 октября. Возможны дожди и порывистый ветер. При этом температура все же будет выше нормы: 6-11 градусов ночью и 9-14 градусов днем.

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