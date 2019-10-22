ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

13-е дело: Порошенко порадовали сюрпризом к Хэллоуину

19:14
  • вторник
  • 22 октября 2019

На сей раз экс-президентом занялись борцы с коррупцией

Петр Порошенко стал фигурантом нового дела. На сей раз экс-президентом заинтересовались в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Петра Порошенко заподозрили в халатности. Начать расследование НАБУ обязал Высший антикоррупционный суд.
Савченко вывела лжеца Порошенко на чистую воду

"Детективы НАБУ внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 367 Уголовного кодекса ("Служебная халатность")", - сказано в сообщении ведомства.

Ранее Государственное бюро расследований привлекло Петра Порошенко по 12 делам. В некоторых из них бывший президент Украины проходит как свидетель. Также против Порошенко зарегистрировано уголовное дело, которое касается поездки политика на Мальдивы по поддельным документам в 2018 году. Другие дела, в которых фигурирует имя Порошенко - о госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти.

Читайте также:
Новости по теме
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.