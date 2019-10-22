13-е дело: Порошенко порадовали сюрпризом к Хэллоуину

На сей раз экс-президентом занялись борцы с коррупцией

Петр Порошенко стал фигурантом нового дела. На сей раз экс-президентом заинтересовались в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Петра Порошенко заподозрили в халатности. Начать расследование НАБУ обязал Высший антикоррупционный суд.

"Детективы НАБУ внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 367 Уголовного кодекса ("Служебная халатность")", - сказано в сообщении ведомства.

Ранее Государственное бюро расследований привлекло Петра Порошенко по 12 делам. В некоторых из них бывший президент Украины проходит как свидетель. Также против Порошенко зарегистрировано уголовное дело, которое касается поездки политика на Мальдивы по поддельным документам в 2018 году. Другие дела, в которых фигурирует имя Порошенко - о госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти.