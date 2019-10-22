Антон Молев: в Москве с 2010 года построено и введено в строй 261 школьное здание

За девять лет в Москве введено в эксплуатацию более 250 школьных зданий

В столице с 2010 года число школ увеличилось на 261. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев.

"Если мы говорим о ситуации в 2010 году - в системе образования работало 1599 школьных зданий, в настоящий момент таких зданий 1860", - сказал он.

По словам Молева, количество сотрудников возросло пропорционально контингенту. "Важно понимать, что ни о каком сокращении педагогических сотрудников за эти годы в принципе речи не было", - отметил он.

Ранее Молев сообщил, что столице в следующем году запланировано увеличение норматива подушевого финансирования на школьника и дошкольника до 175 тысяч рублей и 185 тысяч рублей в год соответственно.