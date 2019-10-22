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Расходы на образование в бюджете Москвы в 2020 году увеличатся на 25%

19:23
  • вторник
  • 22 октября 2019

В следующем году Москва на четверть увеличит финансирование образования

В проекте бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов на сферу образования предусмотрено на 25% больше средств по сравнению с показателем 2019 года. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.

"Переходя к основным финансовым показателям, нужно сказать, что бюджет образования на 2020 г. вырос на 25% и составляет 415 млрд руб., в 2019 г. - 330 млрд руб. Всего на 2020-2022 гг. предусмотрены бюджетные средства в объеме 1 трлн 278,6 млрд руб.", - заявил Молев.

Он отметил, что в проекте бюджета наибольший объем в сфере образования составляют средства на обучение воспитанников дошкольных групп, школьников и студентов.

"В 2020 г. - почти 300 млрд руб., в 2019 г. - 252 млрд руб. Всего на 2020-2022 гг. - 931 млрд руб. Сегодня в школах Москвы за счет указанных средств обучается свыше миллиона школьников и свыше 500 тыс. дошкольников, а в колледжах - почти 62 тыс. студентов", - добавил он.

По словам Молева, в основе бюджетного планирования лежит принцип формульного личностно-ориентированного финансирования, выраженного в нормативах.

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