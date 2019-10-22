"Высоко сижу": саммит "Россия-Африка" охраняют с неба

Побережье также под контролем

Меры безопасности при проведении саммита "Россия-Африка" предприняты такие, что и птица не проскочит. Охрану мероприятия с неба обеспечат с помощью летательных аппаратов. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, задействован высотный комплекс видеонаблюдения на базе аэростата "ОКО".

"Сотрудниками авиационного отряда специального назначения Росгвардии с применением комплекса высотного видеонаблюдения на базе аэростата "ОКО" организовано и проводится круглосуточное воздушное наблюдение за обстановкой в Олимпийском парке", - заявили в службе.

23 и 24 октября в Сочи пройдет саммит и экономический форум "Россия-Африка". В нем примут участие руководители всех 54 государств Африканского континента. Сопредседатели саммита - Россия и Египет.

Безопасность форума обеспечена и с моря – у побережья дежурят катера Росгвардии. Перед открытием саммита сотрудники ведомства проверяют все объекты в Олимпийском парке, передает РИА Новости.