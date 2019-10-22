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"Высоко сижу": саммит "Россия-Африка" охраняют с неба

19:57
  • вторник
  • 22 октября 2019

Побережье также под контролем

Меры безопасности при проведении саммита "Россия-Африка" предприняты такие, что и птица не проскочит. Охрану мероприятия с неба обеспечат с помощью летательных аппаратов. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, задействован высотный комплекс видеонаблюдения на базе аэростата "ОКО".  
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"Сотрудниками авиационного отряда специального назначения Росгвардии с применением комплекса высотного видеонаблюдения на базе аэростата "ОКО" организовано и проводится круглосуточное воздушное наблюдение за обстановкой в Олимпийском парке", - заявили в службе.

23 и 24 октября в Сочи пройдет саммит и экономический форум "Россия-Африка". В нем примут участие руководители всех 54 государств Африканского континента. Сопредседатели саммита -  Россия и Египет.

Безопасность форума обеспечена и с моря – у побережья дежурят катера Росгвардии. Перед открытием саммита сотрудники ведомства проверяют все объекты в Олимпийском парке, передает РИА Новости.

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